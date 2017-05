Claim je late vlucht

Op internet wemelt het van de partijen die je willen helpen. Ticketclaim, EUclaim, vlucht-vertraagd.nl, noem maar op. Ze werken in de meeste gevallen op basis van no cure, no pay, bij een geslaagde claim draag je 25 tot 30 procent van de vergoeding aan ze af. Plus administratiekosten.



De Consumentenbond is een samenwerking met EUclaim aangegaan: de Vlucht Claim Service. Die service geeft je gratis advies over je rechten en mogelijkheden en gaat pas daarna over tot een claim op basis van de no cure no pay-regeling.



Houd je de zaken - en de volledige vergoeding - liefst in eigen hand, dan kan je touroperator of reisbureau je wellicht kosteloos helpen een claim in te dienen. En ga na of je binnen een reis- of rechtsbijstandsverzekering ondersteuning krijgt.



Kom je er met de vliegmaatschappij niet uit, dan kun je bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een klacht indienen. Dat kan met vluchten tot één jaar geleden. Vindt ILT de klacht gegrond, dan wordt de vliegmaatschappij daarvan op de hoogte gebracht. In de praktijk gaat die dan alsnog tot compensatie over, omdat de Inspectie bij stelselmatige overtreding een boete kan opleggen. De ILT is evenwel niet bevoegd om voor individuele passagiers compensatie af te dwingen.