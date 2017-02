Concurrentie tussen hypotheekaanbieders flink toegenomen

De hypotheekmarkt anno 2017 heeft wel wat weg van een supermarkt waar alle spullen voor de helft van de prijs verkocht worden. Niet voor een dag, niet voor een week, maar nu al een jaar of twee op een rij. Het is een wonderlijke ervaring, zeker voor mensen die in de jaren '70 of '90 al eens een hypotheek afsloten. Rentepercentages onder de 2 procent zijn gemeengoed, en voorlopig gaat het feestje voor de huizenkopers gewoon door.



Normaal gesproken meandert de hypotheekrente mee met de tarieven op de kapitaalmarkt. Die kruipen de afgelopen maanden uit het dal. Begin oktober lag de kapitaalrente op 0 procent, nu is dat ongeveer 0,6 procent. De hypotheekrente is in diezelfde periode met hooguit twee tiende procentpunt gestegen. Die stijging is veel minder groot dan je onder normale omstandigheden zou mogen verwachten, weet Hagedoorn.



De oorzaak: het aantal aanbieders is spectaculair gestegen. Sinds het dieptepunt van de woningmarktcrisis in 2012 hebben liefst 24 aanbieders een vergunning gekregen om hypotheken te verstrekken, blijkt uit cijfers van de Autoriteit Financiële Markten. Er zijn nu 78 aanbieders; vooral pensioenfondsen en verzekeraars ingestapt. Waar in 2010 nog maar 6 procent van de totale hypotheekschuld uitstond bij deze partijen, is dat inmiddels ongeveer 12 procent, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. Nederlandse huizenbezitters gelden als trouwe betalers. Dat maakt van hypotheken een betrouwbare, nog enigszins renderende belegging.