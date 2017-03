Consument steekt meer geld in wooninrichting en tuinartikelen

Er werd in de eerste maand van het jaar 5 procent meer uit aan duurzame goederen, zoals artikelen voor woninginrichting en voertuigen. Aan voedings- en genotmiddelen gaven consumenten 2,1 procent meer uit dan een jaar eerder.



Volgens brancheorganisatie Tuinbranche Nederland werd er alles bij elkaar voor ruim 3,8 miljard euro aan tuinartikelen aangeschaft. Dat is 6 procent meer dan tuincentra, bouwmarkten en andere winkels in 2015 op dit vlak omzetten.



,,We naderen weer de omzetniveaus van ruim 4 miljard euro van voor de crisis. Alle seinen staan op groen voor een mooi seizoen'', stelt Brenda Horstra, adjunct-directeur van Tuinbranche Nederland.



Onder meer tuinhuisjes en kassen vonden gretiger aftrek. Daarin ging 259 miljoen euro om, oftewel 12 procent meer dan een jaar eerder. De branche verstaat onder tuinartikelen ook bijvoorbeeld goudvissen en hondenmanden die in tuincentra aan man worden gebracht. Met artikelen voor huisdieren werd 9 procent groei behaald, op 637 miljoen euro.



Verder viel de stevige verkoopplus met kerstspullen bij tuinwinkels op. Daarbij gingen de opbrengsten met 17 procent omhoog naar 172 miljoen euro.