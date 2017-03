CPB: economische groei zet door, minder werkloosheid

Het CPB gaat voor 2017 uit van een economische groei van 2,1 procent. Dat is wat minder sterk dan de groei van 2,2 procent die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteerde over 2016. Volgend jaar vlakt de groei nog wat verder af naar 1,8 procent.



Het begrotingsoverschot komt dit jaar volgens de ramingen van het CPB op 0,5 procent. Dat is iets groter dan vorig jaar. Voor 2018 wordt een overschot voorzien van 0,8 procent. De stijging is vooral te danken aan stijgende belastinginkomsten en sterk dalende uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen.



De werkloosheid neemt dit jaar namelijk verder af tot 4,9 procent, gevolgd door een verdere daling naar 4,7 procent in 2018.