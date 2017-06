Cyberaanval leidt (vooralsnog) tot weinig schadeclaims

Vacature van de week Tijd voor een carrièreswitch? Word kippenvanger!

28 juni Ben je op zoek naar een baan die anders is dan anders? Hou je niet van stilzitten? Heb je een onuitputtelijke conditie? Wees er dan 'als de kippen bij', want Young Capital heeft een onvergetelijke vacature voor je: parttime of fulltime kippenvanger.