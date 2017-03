De suikerbiet biedt zoveel meer dan alleen suiker

De strijd tegen suiker zie je in je lokale supermarkt: de grote levensmiddelenproducenten schrappen tonnen suiker uit hun producten. Zo verdwijnt Sprite-frisdrank met suiker uit de schappen en halveert Unilever het aantal klontjes in Lipton Ice Tea. En dat vlak voordat de boeren voortaan ongelimiteerd suikerbieten mogen telen. In oktober verdwijnt het Europese quotum dat de productie van suiker vijftig jaar lang beperkte - en bietentelers en suikerfabrikanten beschermde tegen lage prijzen. Suiker Unie verwacht dat de productie in zijn fabrieken in Dinteloord en Groningen dit jaar met een vijfde toeneemt tot 1,2 miljoen ton. Ook over de grens zitten telers niet stil. Boeren in de hele 'bietenbelt' (Polen, Duitsland, Denemarken, de Benelux, Engeland en Frankrijk) zaaien momenteel meer suikerbieten in.

1. Kansen gespreid

2. Zachte landing

De suikerproducenten hebben zich bovendien geleidelijk op het verdwijnen van het quotum kunnen voorbereiden, zegt Mesters. ,,De eerste stap naar liberalisatie van de suikermarkt is al in 2007 gezet, toen het quotum is beperkt. Sinds die tijd zijn in de EU tachtig suikerfabrieken verdwenen. In Nederland hebben wij onze fabrieken in Breda, Groningen en Puttershoek gesloten en de twee overgebleven locaties uitgebreid. Zo kunnen we efficiënter werken. We hebben ons energieverbruik sinds 1990 bijna gehalveerd, dat scheelt ook in de portemonnee. Daarbij wekken we zelf energie op uit onze reststromen. Zo rijden onze vrachtwagens nu deels op groen gas. We zijn de grootste groen gasproducent van Nederland.''