Deze ondernemer wil een koopgoot in Amersfoort

De ondernemer zegt al maanden met het plan rond te lopen. Inmiddels heeft Dirk-Jan Stip contact met de eigenaar van het pand, Wim Zegwaard. Volgens Stip had Zegwaard er zeker oren naar. ,,Hij was er positief over. Dat is een goed teken."

Na het faillissement van Amicitia Food Village, eind vorig jaar, ging Stips plan voor het pand in de koopgoot aan de rand van de Amersfoortse binnenstad steeds meer leven. ,,Ik geloof wél in Amicitia. Het heeft door de jaren heen een negatieve naam gekregen, de plek lijkt vervloekt. Ik denk dat het een succes kan zijn, maar je móet mensen een zeer goede reden geven om de trap af te lopen. Die reden is er nooit geweest. Kinderen de tijd van hun leven geven, is een supergoede reden. Als alles klopt, hebben mensen het 'ritje' er wel voor over."

Belevingsrestaurant

Stip ziet het sprookjesachtige pannenkoekenrestaurant al helemaal voor zich. ,,Het moet hét grootste pannenkoeken-belevingsrestaurant van Midden-Nederland worden. Denk aan de Polles Keuken van de Efteling. Alles beweegt, leeft en draait er. Als mijn kinderen daar hebben gegeten, stralen ze. Ze kijken hun ogen uit. Daar geniet ik als ouder intens van."

Quote Het gaat om lekkere pannenkoeken, maar meer nog om de beleving, het sprookje, het avontuur Dirk-Jan Stip, ondernemer Dat wil Stip ook in Amersfoort. ,,Het gaat om lekkere pannenkoeken, maar meer nog om de beleving, het sprookje, het avontuur. Personeel verkleed als elfjes, een lakei die je bij de deur begroet, een trein die door het restaurant rijdt, een sprookjesboom midden in de zaak, een speelparadijs op het dak van het pand. De plek is er zeer geschikt voor."



De ondernemer wil ook dat ouders een goed gevoel overhouden aan het bezoek. ,,Geen troep of vette hap, maar goede en gezonde pannenkoeken én een uitje met de kinderen. Met Corazon sta ik bekend om hoe wij denken aan kinderen en de natuur. Dat komt in dit concept terug."

Vergeten

Kinderen worden in de horeca volgens Stip vaak vergeten . ,,Het is nu al veel minder, maar elf jaar geleden was er niets voor ze. Ik ben vader en ik hou van kinderen. Ik wil ze een plek geven waar ze alle vrijheid hebben om te zijn wie ze willen zijn."

Acht jaar geleden kwam Stip ook al met een plan voor de koopgoot. Toen wilde hij er een discotheek openen. ,,Maar de tijden van de disco zijn voorbij. Nu draait alles om festivals. Toch geloofde ik toen al in die locatie. Als het plan, de uitwerking en de omstandigheden kloppen en het is uitgedacht, dan zul je zien dat over een jaar iedereen vergeten is dat de koopgoot een slechte naam had."