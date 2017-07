Deze vrouw maakte easyJet 'onverslaanbaar' - en gaat nu tegen Netflix vechten

Het kan als een bekroning gevoeld hebben, het moment dat ze het podium van Les Abbatoirs in Nice opstapte. Daar, in de allermooiste zaal van een tot een prachtig museum omgebouwde slachterij, bekrachtigde Carolyn McCall op 15 juni de aankoop van meer dan 100 Airbus-vliegtuigen, een deal met een geschatte waarde van rond de 10 miljard euro.

Allemaal moderne en relatief zuinige toestellen, die easyJet in staat stellen het routenetwerk nog maar eens een stukje verder uit te breiden. Of, zoals ze het zelf in een interview met het Parool zegt: ,,We liepen al voorop, maar zullen nu nog verder vooruit gaan lopen. Deze toestellen maken ons onverslaanbaar.”

Hoogtepunt

Onverslaanbaar, dat klinkt verdacht veel als een hoogtepunt. En hoogtepunten zijn er om te stoppen, moet de easyJet-topvrouw gedacht hebben. Ze gaat aan de slag bij mediabedrijf ITV, en keert daarmee terug op vertrouwde grond. Voordat ze overstapte naar easyJet was ze de baas van The Guardian. ,,Na zeven jaar voelde de kans om bij ITV te gaan werken er als één die ik wilde nemen”, zegt ze in een persverklaring.

Dat het aantrekken van McCall voor het met tegenvallende inkomsten kampende ITV een goede zet kan zijn, bleek wel uit de koerssprong die het aandeel van het bedrijf gisteren maakte: op de Londense beurs kreeg ITV er bijna 4 procent bij.

Dat ze bedrijven de juiste kant op kan sturen, liet McCall bij easyJet zien. Van een typische prijsvechter werd easyJet een meer ‘mainstream’ luchtvaartbedrijf. Niet meer vliegen vanaf bijveldjes in de provincie, maar ‘gewoon’ vanaf Schiphol en Parijs Charles de Gaulle. Naast de backpacktoerist weet ook de zakenreiziger easyJet steeds beter te vinden. Het is geen low-budget meer, maar low-cost.

Dat lijkt misschien een klein verschil, maar het raakt wel een essentieel punt. Behalve aan de prijs mag de reiziger niet merken dat hij met een goedkope maatschappij vliegt, niet te veel in elk geval. Wie er wel wat van mag merken, is het personeel. Wie voor easyJet werkt, zit niet op een bureaustoel met gouden armsteunen, dat is nou eenmaal de realiteit. Piloten in Amsterdam staakten vorig jaar zelfs een paar dagen, omdat het cao-voorstel van de Britten te karig was.

(Tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm © AFP

Wat wel gezegd moet worden: McCall geeft – ondanks haar miljoenensalaris - op verschillende punten het goede voorbeeld. Ze doet haar werk midden op de kantoorvloer, tussen de ‘normale’ mensen in, zeg maar, en ontvangt haar gasten in kamertjes die van ellende nog net niet uit elkaar vallen. Normaal, dat is ze zelf ook graag. Ondanks haar mudvolle agenda geeft McCall gesprekspartners de indruk alle tijd voor hen te hebben, een avond met haar in de kroeg kun je je ook prima voorstellen.