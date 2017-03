'Die Trump-muur vermoordt onze business'

Een andere optie, meent Trump: het geld dat Mexicanen in de VS naar huis sturen inhouden of belasten. Maar dat lijkt juridisch lastig, is niet waterdicht en lijkt niet genoeg. Mexicanen sturen per jaar bijna 26 miljard dollar naar familie. Schattingen over de bouwkosten voor de grensmuur lopen uiteen van 21,6 miljard (volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid) tot 31,2 miljard (het Massachusetts Institute of Technology) - en dat is nog zonder kosten voor onderhoud en bewaking.



Levert die monsteruitgave dan in ieder geval banen op? Ja - de bouwconsultants van Gleeds Worldwide schatten dat zo'n 40.000 arbeiders nodig zijn. Ironisch genoeg moeten bouwbedrijven waarschijnlijk wel illegalen of Mexicaanse bouwvakkers inschakelen. In de VS bestaat al een tekort aan bouwpersoneel; legale bouwvakkers zijn helemaal moeilijk te vinden. In Texas heeft de helft van de werknemers in de sector niet de juiste werk- of verblijfspapieren, schatten activisten van het Workers Defense Project.



Aan Harvard gaat professor George Borjas ervan uit dat de instroom van laagopgeleide arbeiders uit Latijns-Amerika de afgelopen twee decennia de lonen van Amerikanen zonder middelbareschooldiploma met 3,1 procent heeft doen dalen. Stopt de muur die ontwikkeling? Dat is maar de vraag. Het grootste deel van de illegale immigranten die in 2014 aankwamen, twee derde, kwam volgens het Center for Migration Studies niet illegaal de grens over, maar arriveerde met een geldig visum en bleef nadat het verlopen was. Sinds 2007 komen bovendien al minder Mexicanen binnen dan er vertrekken. De Mexicaanse bevolking vergrijst, de economie staat er dusdanig goed voor dat jongeren in eigen land aan de slag kunnen.