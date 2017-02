Dieselgate blijft domper op winst Volkswagen

De totale kosten voor Volkswagen door het gesjoemel met 11 miljoen dieselauto's wereldwijd kunnen overigens nog veel hoger uitkomen. Alleen al in Noord-Amerika is het bedrijf aan boetes en reparaties meer dan 23 miljard dollar kwijt. Daarnaast lopen er nog honderden rechtszaken door gedupeerde beleggers en volgt nog een strafzaak in Duitsland.



Volkswagen meldde verder een stijging van de operationele winst voor afschrijvingen met 14 procent in 2016 ten opzichte van een jaar eerder tot 14,6 miljard euro. Onder de streep noteerde het bedrijf 2,8 miljard euro, na een verlies van 5,5 miljard euro in 2015. De omzet steeg met 1,9 procent tot 217 miljard euro.