Dijksma roept bekvechters Schiphol en KLM op het matje

Eigenlijk hebben beide partijen zich verkeken op de gevolgen van het snelle economische herstel, luidt de conclusie op het Binnenhof. De huidige twist zou vooral een andere oorzaak hebben: het botert al jaren persoonlijk niet tussen bestuursvoorzitter Jos Nijhuis van Schiphol, die door luchtvaartkenners wordt gezien als een 'sjacheraar', en KLM-baas Pieter Elbers, die juist een 'rechtlijnige ex-marinier' zou zijn.



Het grote verwijt van Elbers is dat de Schipholtop heeft verzaakt tijdig grote investeringen te doen om de groei op te vangen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe terminal en nieuwe pier, maar die zijn pas over jaren klaar.



In de tussentijd groeien de spanningen tussen de twee directies. ,,Het is als in een huwelijk waarin alles al is geprobeerd. Mediation, therapie, noem maar op. Als het is vastgelopen, moet er uiteindelijk iemand het huis uit'', aldus een ingewijde.



De afgelopen dagen klonk vaker het geluid dat president-directeur Nijhuis, wiens contract onlangs werd verlengd tot eind 2018, wellicht eerder het veld moet ruimen vanwege alle problemen op de luchthaven. Maar op het Binnenhof wordt dat scenario niet het meest waarschijnlijk geacht. ,,Hij vertrekt eind volgend jaar toch al'', klinkt het. De vraag is wel of de positie van Nijhuis houdbaar blijft als Schiphol deze zomer ook weer getroffen worden door lange wachtrijen.