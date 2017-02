Dijsselbloem: Unilever, bescherm jezelf tegen overname

Dieselgate blijft domper op winst Volkswagen

24 februari De kosten die Volkswagen kwijt is aan het dieselschandaal waar het bedrijf bij betrokken was, zijn vorig jaar opgelopen met 6,4 miljard euro. Daarmee heeft de Duitse autogigant sinds de emissiefraude in september 2015 aan het licht kwam tot nu toe 22,6 miljard euro opzijgezet voor boetes, reparaties en juridische kosten, zo meldde de Duitse autogigant vandaag.