Discriminatie bij zoeken kamer: Studenten moeten solidair zijn

Studenten moeten met een tekort van 40.000 kamers hard vechten voor woonruimte en de spanningen lopen hoog op. In een recente discussie op de Facebookpagina Kamer in Utrecht vlogen de internationale en Nederlandse studenten elkaar in de haren.

Volledig scherm © Facebook

Indiase Facebookgebruiker Riz Razak had genoeg van alle advertenties waar 'NO INTERNATIONALS' in hoofdletters boven stond. Hij vind dat Nederlanders stereotyperen en misschien wel discrimineren in hun keuze internationale studenten te weren.

Vervolgens maakten Nederlandse jongeren zich boos omdat internationale studenten bevoordeeld worden en zich niet realiseren dat Nederlandse studenten ook moeilijk een kamer vinden. ,,Uiteindelijk liep de discussie zo uit de hand dat alle internationale studenten dachten dat alle Nederlanders extreem-rechtse PVV-stemmers waren en wij het gevoel kregen dat hun enige argument de 'racismekaart' was", vertelt Tyvar Meindert, die deelnam aan de discussie.

Hij begrijpt heel goed dat Nederlandse studentenhuizen liever geen internationale studenten zien. ,,Het gaat niet om een andere cultuur of taal, het is simpelweg een feit dat veel buitenlandse studenten maar een paar maanden blijven. Daar kun je moeilijk een langdurige band mee opbouwen."

Solidariteit moet de focus zijn

Het DUWO, een van de grootste studentenhuisvesters van het land, reserveert bijna een kwart van al zijn woningen voor studenten uit het buitenland. Deze woningen zijn gemiddeld 150 euro duurder, maar wel volledig gestoffeerd.

Gijsbrecht Mul van DUWO vindt het logisch dat zoveel kamers worden weggehouden bij Nederlandse studenten. ,,Buitenlandse studenten hebben geen keuze. Nederlandse studenten kunnen thuis blijven wonen en doen dat met de huidige financiële situatie vaak ook."

In Utrecht, waar het SSH de grootste studentenhuisvester is, is inmiddels 30 procent van alle huizen vastgezet voor buitenlandse studenten. Ondertussen kan voor Nederlandse studenten de wachttijd in populaire complexen in de Domstad oplopen tot 20 maanden.

De LSVb roept studenten op om hun woede niet op elkaar te richten maar op de instanties. Steden en universiteiten beloven al jaren om het huizentekort terug te dringen, maar het zijn tot nu toe niet meer dan mooie woorden en geen daden.

Amsterdam voert de lijst aan met een tekort van12.000 kamers, gevolgd door Utrecht en Rotterdam. De LSVb heeft studentenhuisvesting en de bescherming van internationale studenten tot een prioriteit gemaakt.

Housing Hotline

De LSVb start daarom een Hotline voor de 112.000 buitenlandse studenten in Nederland. ,,Sommige internationale studenten maken de gekste dingen mee. Zoals een plotselinge huurverhoging of het vanuit het buitenland aanbetalen voor een kamer die niet blijkt te bestaan’’, zegt Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de LSVb.

De groep internationale studenten is kwetsbaar voor fraude volgens Sewbaransingh: ,,Nederlandse studenten weten ons wel te vinden, maar buitenlandse studenten zijn zich minder bewust van hun rechten en worden door huisbazen opgescheept met excuses als 'zo doen we dat hier nu eenmaal.'" Het is ook niet ongewoon voor een internationale student als de huurprijs ineens met 100 euro stijgt.