Dit is wat je moet weten over je recht op WW

ZEVEN VRAGENGisteren werd bekend dat werknemers mogelijk weer recht krijgen op drie jaar WW. Afgesproken was echter dat de regeling zou worden afgebouwd naar twee jaar. Wij leggen uit hoe de vork in de steel zit aan de hand van zeven vragen.

1: Wat is de WW - de Werkloosheidswet - ook alweer?

De Werkloosheidswet is een van de belangrijkste pijlers van de sociale zekerheid. De wet, in 1949 tot stand gekomen onder Willem Drees, garandeert dat werknemers bij ontslag (deels) worden doorbetaald. De WW-premies werden altijd betaald door werkgevers en werknemers samen, maar sinds 2009 alleen nog door de werkgevers. Het UWV verzorgt de uitbetaling.

2: In het sociaal akkoord was toch net een versobering afgesproken?

Volledig scherm Oudere man bekijkt vacatures. © anp De WW bedroeg lange tijd maximaal 38 maanden, maar wordt versoberd. Werkgevers klaagden al jaren dat de regeling veel te kostbaar is. In het sociaal akkoord spraken minister Asscher, bedrijfsleven en werknemers daarom af dat de duur vanaf januari 2016 in stappen teruggaat.



In 2019 zal de lengte van de WW-uitkering nog slechts 24 maanden zijn. De hoogte bedraagt 70 procent van het laatstverdiende loon. Maar de uitkering is wel aan een maximum gebonden.

3: Wat is exact afgesproken?

Het is enigszins gecompliceerd, maar in het Sociaal Akkoord is een 'ontsnappingsclausule' opgenomen die luidt dat werknemers en werkgevers in de cao's een derde WW-jaar mogen regelen. Aangezien het kabinet cao's algemeen verbindend mag verklaren, geldt het derde jaar straks op de hele arbeidsmarkt. In juni zal de Raad van State, nog advies uitbrengen.

4: Het kabinet is demissionair. Mag Asscher dit wel doen?

De PvdA-bewindsman is bang dat een volgend kabinet de afspraken uit 2013 niet meer nakomt of dat de deal zelfs sneuvelt tijdens de formatie. Vandaar dat hij er haast mee maakt. Voor de sociaaldemocraten is het een belangrijke zaak.

5: Wie gaat het extra jaar betalen?

Bedoeling is dat nieuwe cao's een speciaal fonds krijgen. Werknemers moeten het vervolgens vullen. Naar verwachting kost het derde WW-jaar straks zo'n 70 euro per jaar bij een modaal jaarsalaris (circa 34.000 euro). Dat bedrag kan oplopen tot 200 euro mochten er onverhoopt meer werkloosheidsuitkeringen uit de kas van het fonds vloeien.



Lees hieronder verder

Volledig scherm De kans op langdurige werkloosheid bij ouderen is hoog. © anp

6: Is de WW straks écht weer drie jaar?

Er zijn nog veel onduidelijkheden. Gaat dit voor alle cao's gelden? En doen werkgevers wel mee? De vakbonden lijken nog niet zeker. ,,Wat er nu is gebeurd, is dat het kabinet het stoplicht op groen zet'', zegt Maurice Limmen, voorzitter van het CNV. ,,De werkgevers zijn aan zet. Zij hebben destijds hun handtekening onder het Sociaal Akkoord gezet. Bij ons gaat de vlag pas uit als het zover is." Werkgeversclub VNO-NCW wilde gisteren niet reageren en zegt eerst het overleg in de Stichting van de Arbeid af te wachten.

7: Als het doorgaat: wanneer krijg ik dan als werknemer een derde jaar?