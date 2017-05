Dit waren de vijf bestverkochte smartphones in het eerste kwartaal

Dit blijkt uit onderzoek van het bureau Strategy Analytics over het eerste kwartaal van 2017. Op de derde plaats, na de twee nieuwste iPhones, is de Oppo R9s te vinden. Deze smartphone is misschien niet erg bekend in het westen, maar in onder meer India en China doet de rond de 400 dollar kostende Android-telefoon het erg goed.



Op de laatste twee plekken in de top vijf komen de Samsung-modellen Galaxy J3 en de Galaxy J5, waarbij het in beide gevallen om een telefoon uit 2016 gaat. Pas in april kwamen Samsung's nieuwste aanwinsten, de Galaxy S8 and S8+, op de markt, wat verklaart waardoor deze niet in het lijstje te vinden zijn.