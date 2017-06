Dit zijn de goedkoopste en duurste stranden ter wereld

Om reizigers prijstechnisch bij te staan heeft reiswebsite Travelbird de jaarlijkse Strand Prijsindex vrijgegeven. Hierop staan ruim 300 van de meest bezochte stranden in 70 verschillende landen, uitgezocht op basis van toeristische informatie. Die stranden zijn vervolgens gerangschikt op basis van de gemiddelde prijs van een dagje aan het strand: een optelsom van de kosten voor zonnebrandcrème, water, bier, een ijsje en een lunch.



Onderaan de lijst – en dus bovenaan het lijstje van koopjesgek Nederland – prijkt het strand Cua Dai Beach in Hoi An, Vietnam. Daar ben je voor een dagje strand slechts 12,43 euro kwijt: dankzij de lage prijzen van zonnebrand (1,84 euro), een flesje water (47 eurocent), een glas bier (1,92 euro), een ijsje (83 eurocent) en een lunch (7,37 euro) ben je hier niet direct door je al vakantiegeld heen.



Dat is aanzienlijk meer dan het duurste strand in het onderzoek: op het Bystranda i Kristansand, in Noorwegen, ben je met 60,95 euro aanzienlijk duurder uit. Zonnebrand (20,36 euro), water (2,50), bier (8,00), een ijsje (4,27) en een lunch (25,82) kosten aanzienlijk meer.