Druk-druk-druk, altijd en overal

op de werkvloerDit zie ik mensen op de werkvloer doen: de bloeddruk laten meten bij de bedrijfsarts. Even kind zijn op de bedrijfsglijbaan. Samen in kleermakerszit vergaderen. Een rugmassage nemen. Ik zie ze hun cholesterol laten checken. Pianospelen. Fitnessen. Elke vrijmibo een andere whisky proeven. Tafelvoetballen.

Maar ook: met z'n allen een weekje gek doen in Spanje. Even online een tuinset kopen. 'Nu even niet' zeggen tegen de bellende kinderen want druk-druk-druk. Grascocktails drinken bij de bedrijfslunch. Nog een te gek bedrijfsfeest in de agenda zetten. Team-mandala's tekenen.

Ik zie werknemers even uitwaaien tijdens een officewandeling. Zaalvoetballen in de kantoortuin. Vluchtelingen wegwijs maken. 'Nu even niet' zeggen tegen de bellende partner, want druk-druk-druk. Praten met de bedrijfsdiëtiste. Gekke internetfilmpjes bekijken. Hometrainen achter het fietsbureau. Een ochtendje, nee, twee ochtendjes shoppen in een giller-van-een-vintage-winkel om het kantoor op te leuken met levensgrote plastic koeien, roze flamingobeelden, cactussen, ironisch lelijke schemerlampen.

Dit zie ik mensen thuis doen: werken achter een bureau. Bellen met de klant. Mailen met de collega's. Even een tandje erbij. Tegen de kinderen zeggen: 'Nu even niet' want druk-druk-druk. LinkedIn bijwerken. Die klantenanalyse bijwerken. Videovergaderen met de buitenlandse vestigingen. Overwerkuren bijwerken. Boos worden op de collega's die het echt nooit begrijpen. De presentatie van maandag schrijven. WhatsApp bijwerken. Facetimen met de manager. Roze, gele en groene post-its volkrabbelen en tegen de ramen plakken.

Online de cursus voor de nieuwe software doen. Sms'jes bijwerken. Alvast alle mails beantwoorden. Tegen de hond zeggen: 'Nu even niet' want druk-druk-druk. Iedereen beantwoorden die reageerde op de antwoordmails die je stuurde. Tegen de partner zeggen: 'Nu even niet' want druk-druk-druk.