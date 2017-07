'Druk op topbestuurders steeds groter'

Het vertrek van Akzo-topman Ton Büchner past in een wereldwijde trend. Het aantal topbestuurders dat het veld moet ruimen, stijgt spectaculair. Dat stelt Janka Stoker, hoogleraar leiderschap in Groningen.

Ze verwijst naar een Amerikaans rapport dat vorige week verscheen. Onderzoeksbureau Conference Board concludeert dat in 2016 ruim 17 procent van de topmensen van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven opstapte, al dan niet gedwongen. In 2015 was dat nog maar 12 procent. In een gemiddeld jaar wordt minder dan 14 procent van de topbestuurders vervangen.

,,De druk op topmensen is enorm toegenomen'', zegt Stoker. ,,Vooral bij slecht presterende bedrijven. Het toezicht van aandeelhouders is steeds sterker, en ook de transparantie is groter. Het lijkt erop dat aandeelhouders ongeduldiger zijn. Als het dan niet goed gaat met een bedrijf, is een zichtbare maatregel als het wegsturen van de topman een optie. Of dat nou terecht is of niet.''

Het gevolg is dat topmensen steeds korter aan het roer staan. Ander Amerikaans onderzoek toont aan dat bij beursgenoteerde ondernemingen de zittingstijd van ceo's de laatste 40 jaar gedaald is van zo’n twaalf jaar naar vier jaar.