Duitse Aldi haalt alle eieren uit schappen

Bij een Duitse boycot van Nederlandse 'Gift-Eier' is de economische schade voor Nederlandse leveranciers niet te overzien. ,,Dit voelt als een klap op een klap'', verzucht Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. ,,De Duitsers schieten met een kanon op een mug. Dit treft ook de 80 procent van de Nederlandse pluimveehouders bij wie nooit bloedluis is bestreden met fipronil.''



In totaal zijn er in Duitsland al miljoenen eieren uit de schappen gehaald. De Duitse voedselwaakhond heeft consumenten in tien deelstaten gewaarschuwd voor eieren die mogelijk te veel fipronil bevatten. In die deelstaten, waar 80 procent van de Duitsers woont, krijgt iedereen de oproep eieren aan een inspectie te onderwerpen, op basis van de NVWA-codelijst.



De Nederlandse eiersector houdt dan ook zijn hart vast. De Haan: ,,70 procent van de 10 miljard eieren die onze kippen per jaar leggen, wordt geëxporteerd. Verreweg de meeste naar Duitsland.'' Nederland is voor Duitsland, dat zelf bij lange na niet genoeg eieren produceert, het belangrijkste importland.



De exportverliezen komen bovenop de directe schade die de eierboeren lijden sinds de illegale insecticide fipronil in hun eieren is ontdekt. Het gaat niet alleen om de miljoenen eieren waarvoor ze nu geen cent krijgen, en zelf tegen betaling moeten laten vernietigen.