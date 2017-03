'Duitsland kan Trump aanklagen'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gewaarschuwd dat de VS een hoog belastingtarief van 35 procent zal invoeren op auto's van het Duitse BMW. De autoproducent wil een nieuwe fabriek in Mexico neerzetten om zo gemakkelijker naar de VS te kunnen exporteren.

In een interview op radiozender Deutschlandfunk werd minister Zypries gevraagd hoe Duitsland op de maatregel zou reageren. Ze gaf aan dat het lastig is om je op een dergelijke maatregel aan te passen, en dat er dan wereldwijd allerlei veranderingen op het gebied van belasting zouden moeten worden doorgevoerd. Geen aanpassingen die van de een op de andere dag geregeld zijn.

,,Een andere optie is dat we een rechtszaak tegen hem (Trump, red.) beginnen bij de WTO. Er zijn procedures die we kunnen volgen. In WTO-overeenkomsten is duidelijk vastgelegd dat het niet is toegestaan om meer dan 2,5 procent aan belastingen op de import van auto's te heffen", aldus de minister.