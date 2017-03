easyJet wordt energieleverancier

easyEnergy, dat per vandaag van start gaat, wil net als de vliegmaatschappij de markt opschudden met lage prijzen en eerlijke doch sobere diensten. ,,De huidige energiemarkt is totaal intransparant," stelt ceo en co-initiatiefnemer Maarten Roelfs. ,,Aanbieders lokken klanten met allerlei welkomstpremies en bonussen, waardoor energie goedkoop lijkt. Maar na een jaar ga je honderden euro's extra betalen, tenzij je blijft wisselen." Bij easyEnergy kunnen klanten in tegenstelling tot veel concurrenten elk moment kosteloos opzeggen. Het nieuwe bedrijf verdient zijn geld door per aansluiting maandelijks 5 euro in rekening te brengen. Klanten betalen dus maximaal 120 euro per jaar aan vastrecht. Het nieuwe businessmodel is mogelijk door de snelle opmars van de slimme meter die al in drie miljoen Nederlandse huishoudens hangt. ,,Dankzij de slimme meter kunnen we op uurbasis uitlezen wat iemands verbruik is," legt Roelfs uit. Voor de consument biedt dat grote voordelen. ,,Stroomprijzen verschillen per uur, gasprijzen per dag. Met deze wetenschap kunnen mensen ervoor kiezen een was te draaien op het moment dat stroom het goedkoopst is of de thermostaat hoger te zetten als gas goedkoop is," zegt de zakenman die met zijn idee naar de easyGroup stapte, het conglomeraat achter easyJet. ,,Ik ken hun ceo Sir Stelios Haji-Ioannou uit mijn netwerk, vandaar."

Vernieuwend

Experts reageren positief-kritisch. ,,Hoe meer concurrentie op de markt," zegt Hans de Kok, directeur van prijsvergelijker Pricewise.nl. ,,easyJet is absoluut vernieuwend: ze zijn de eerste die de slimme meter zo direct koppelen aan de stroom- en gasprijzen." Door het gebruiken van fluctuerende prijzen valt het voor consumenten wel een stuk lastiger in te schatten hoeveel ze per jaar kwijt zijn, meent Ben Woldring, directeur-eigenaar van Gaslicht.com. ,,Veel mensen vinden die zekerheid juist fijn, dus dat kan een probleem zijn." Ander nadeel is dat het gasverbruik in de winter hoger ligt. ,,Dat levert dan een beduidend hogere nota op dan in de zomer." Uiteindelijk is vooral bepalend hoe goedkoop easyEnergy onder de streep zal zijn, meent Woldring. ,,Voordeel is hun sterke merknaam, die mensen associëren met lage prijzen. Met een andere naam zou ik ze beduidend minder kans geven." Dat komt ook nu de Nederlandse energiemarkt met vijftig aanbieders al zeer concurrerend is.

Enthousiast

Volgens easyEnergy zijn consumenten wel degelijk goedkoper uit, zeker de grote meerderheid die niet jaarlijks van leverancier wisselt. ,,Op onze site geven we een duidelijke indicatie van de jaarkosten," belooft ceo Roelfs.



De ambities stoppen niet bij Nederland. easyEnergy wil snel in meer Europese landen van start. Welke precies zijn wordt nu bestudeerd. ,,Het zal een combi zijn van landen met veel slimme meters en waar de Easy-merknaam grote bekendheid geniet. Het Verenigd Koninkrijk staat in ieder geval op de lijst."



easyJet-oprichter Sir Stelios Haji-Ioannou is in ieder geval zeer enthousiast en ziet in easyEnergy een nieuw gat in de markt. ,,Ik ben verheugd met de introductie van dit ambitieuze Nederlandse project," laat de Grieks-Cypriotische zakenman weten. ,,Maarten en ik geloven beiden dat er maar weinig sectoren immuun zijn voor veranderingen die in het voordeel van de consument werken. De energiesector vormt daarop geen uitzondering. Dankzij de uitrol van de slimme meter krijgt de consument weer macht over de energierekening. In deze sector gaan we de strijd aan met de big boys, zoals we in het verleden hebben gedaan in andere sectoren."



Of easyEnergy qua eigendom deels of volledig in de easyGroup valt, is trouwens onduidelijk. Maarten Roelfs wil er niets over zeggen. ,,Maar de banden zijn innig."