Economische groei in eurozone redelijk stabiel

De groei was daarmee iets beperkter dan de plus van 0,5 procent die onlangs op basis van een eerste raming werd gemeld. De vooruitgang ten opzichte van een jaar eerder was met 1,7 procent ook een fractie lager dan eerder werd gedacht.



De Duitse en Franse economie groeiden met 0,4 procent, terwijl Nederland het met 0,5 procent iets beter deed dan het gemiddelde onder de landen waar met de euro wordt betaald. Sinds 2007 is Nederland echter gegroeid met 2,1 procent, volgens de statistieken van CBS die vandaag zijn gepubliceerd.



De sterkste groei in de eurozone werd gemeten in Litouwen, waar de economie 1,3 procent groter was dan in het derde kwartaal. Onder de grote economieën was Spanje de uitblinker, met een plus van 0,7 procent.