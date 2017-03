Een grafkist kopen via Bol.com is 'helemaal niet raar'

Bol.com heeft geen strategische keuze gemaakt om specifiek uitvaartartikelen te gaan verkopen ,, Wij bieden ongeveer 15 miljoen artikelen aan, en daarbij sluiten we in principe alleen producten uit die volgens de wet niet verkocht mogen worden. De verkoop van uitvaartartikelen sluit dus aan bij onze wens om onze klanten een zo breed mogelijk assortiment aan te bieden”, vertelt woordvoerster Marjolein Verkerk.



De kisten van de Zuid-Hollandse ondernemers worden ‘in de romp’ geïmporteerd uit het buitenland en afgemaakt op de werkplaats in Zuidland. Het was zoon Arie (26) die wel brood zag in de verkoop via internet. Hij haalde zijn vader over om het te proberen, eerst met een eigen webshop, en nu via bol.com. De twee hebben er bewust voor gekozen om in zee te gaan met bol. ,,Iedereen kent die site, en bedrijven worden goed gescreend. Heel betrouwbaar dus. En mensen kunnen recensies achterlaten of ze wel of niet tevreden zijn.”



Tot nu toe ‘zit er best wat beweging’ in de verkoop, vertelt Eelco. ,,Ik heb er zeker al een paar verkocht, terwijl nog niet eens het hele aanbod online staat en we pas een dag bezig zijn.”