Er was een overschot, maar nu dreigt een tekort aan kantoorpanden

trendHet kwam veel voor: leegstaande kantoorpanden. Ze werden daarop massaal omgebouwd voor andere doeleinden, zoals studentenhuisvesting. Uit cijfers van vastgoedadviseur CBRE blijkt dat er op dit moment nog maar 8 procent van de kantoorvloeren onbenut is, en dat een tekort dreigt. Hoe komt het dat er na een groot overschot nu in bijvoorbeeld Amsterdam ineens weer kantoren bijgebouwd moeten worden?

Nog in 2013 werd door het toenmalige ministerie van Wonen en Rijksdienst ingezet op ‘kantoortransformatie’. Leegstand wordt daarbij tegengegaan door de ruimtes om te bouwen tot woningen. Ineens lijkt het tij nu dus gekeerd, hoewel leegstaande kantoren nog altijd veel voorkomen. CBRE verwacht dat eind dit jaar nog maar 6 procent van de kantoorruimte leeg zal staan.

Hoe kan het dat er nu nieuwe kantoren bijkomen, terwijl er ook leegstand blijft bestaan? ,,Het is niet wenselijk om geen enkele leegstand te hebben, want dan zou er geen doorstroom mogelijk zijn. Het is dus niet erg als er een klein percentage leegstaat”, zegt Jeroen Niemans van kennisorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling Ruimtevolk. ,,Toch is op dit moment een deel van de kantoren ongewild.”

Snelweg

‘Kansloze kantoren’ noemt Niemans deze overblijvers. ,,Een paar jaar geleden was een kantoorpand aan de snelweg populair, maar nu willen bedrijven liever goed bereikbaar zijn voor het openbaar vervoer.” De impopulaire gebouwen zijn verder vanbinnen niet meer geschikt voor de huidige flexibelere manieren van werken. ,,Vroeger hadden veel mensen een eigen kantoorruimte, maar inmiddels is het aantal vierkante meters per werknemer veranderd en is de vaste werkplek vaak verdwenen.”

De markt voor het ombouwen tot studentenwoningen of hotels is ook eindig. ,,De panden die hiervoor geschikt waren, zijn meteen verbouwd. De kantoren die nu nog leegstaan, zijn niet voor niets overgebleven. De meeste mensen wonen liever niet aan de snelweg.”

Mismatch