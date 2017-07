Er wordt gevochten om koks en bediend personeel, constateert Koninklijke Horeca Nederland. En de horeca is niet de enige sector waar het tekort aan personeel nijpend is. Ook in sectoren als bouw en ict voelen ze de pijn. Dit probleem speelt met name in die sectoren die in de crisisjaren hard zijn geraakt en veel mensen moesten ontslaan.

Nederlandse bedrijven groeien zo hard dat ze het werk amper aankunnen. Het personeelstekort komt op een bijzonder slecht moment. De economie draait op volle toeren, zo bewijzen ook de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.



Vorig jaar waren er bijna 7300 bedrijven ‘snelle groeiers’. Dit zijn bedrijven waar het aantal werknemers in drie achtereenvolgende jaren gemiddeld met minstens 10 procent is gegroeid. Bij die snelgroeiende bedrijven kwamen in drie jaar tijd ruim 365.000 werknemers bij. Ook in de bouw gaat het goed: daar kwamen vorig jaar 385 snelle groeiers bij, bijna de helft meer dan het jaar ervoor.

Mooi nieuws, reageert Michäel van Straalen, de voorman van MKB-Nederland. Tegelijkertijd zegt hij: ,,Het tekort aan personeel zet een rem op de economische groei.”

Kantelpunt

,,De cijfers van het CBS laten zien dat we een stevig kantelpunt in de economie hebben bereikt'', constateert Van Straalen, voorzitter van de werkgeversorganisatie MKB-Nederland. ,,Dit is goed nieuws voor het bedrijfsleven. Tegelijkertijd zet de krapte in sectoren als techniek, de bouw, ict en de zakelijke dienstverlening een rem op de economische groei. Daar maken we ons zorgen over.''

Arbeidsmarktdeskundige Ton Wilthagen van de Universiteit Tilburg deelt zijn zorgen. ,,Bedrijven moeten nu orders laten lopen omdat ze er de mensen niet voor hebben, dat levert een bizarre situatie op. Bovendien bestaat het gevaar dat dit te veel druk legt op werknemers die bij gebrek aan nieuwe collega’s extra hard moeten werken.''

Naarstig op zoek

Een van de bedrijven die hard groeit én naarstig op zoek is naar mensen, is het Eindhovense familiebedrijf VDL. Een woordvoerder laat weten: we proberen op allerlei manieren het tekort op te vangen. Zo hebben we sinds maart een eigen wervingsteam opgericht. Dat heeft in die korte tijd al 60 mensen binnen gehengeld. Daarnaast zijn we druk bezig met omscholen van mensen.'' Bij het bedrijf werken nu ruim 15.500 mensen, het telt zo’n 242 vacatures.