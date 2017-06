Europcar nieuwe aandeelhouder SnappCar

Europcar is de derde aandeelhouder in deelplatform SnappCar. Eerder verkregen Autobinck Group en de Deense investeerder Founders al een belang in het bedrijf.



SnappCar biedt autobezitters de mogelijkheid om hun anders stilstaande auto's te verhuren aan mensen zonder auto. Met deze vorm van autodelen is het Nederlandse bedrijf de tweede partij in Europa. SnappCar is actief in Nederland, Denemarken en Zweden. Nog dit jaar moeten nieuwe markten worden betreden, aldus topman Victor van Tol.