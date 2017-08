'Expedia-topman Khosrowshahi nieuwe CEO van Uber'

Dreun voor Samsung: topman moet vijf jaar de cel in

25 augustus De topman van de Zuid-Koreaanse technologiereus Samsung moet vijf jaar de cel in. De rechter veroordeelde Lee Jae-Yong (49) gisteren voor omkoping, meineed en verduistering. Het is een dreun voor Samsung; investeerders vrezen dat het bedrijf zonder de topman moeilijk beslissingen kan nemen over nieuwe investeringen.