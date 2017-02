Extra geld voor tienduizenden spaarders DSB

Het gaat om 208 mensen die een zaak waren gestart omdat ze vonden dat de Nederlandse regels, die enkele jaren geleden zijn gevolgd bij het uitkeren van de vergoedingen, in strijd waren met de Europese richtlijn. Een eerste raming van De Nederlandsche Bank (DNB), de uitvoerder van het garantiestelsel, wijst uit dat deze groep door de uitspraak in totaal circa 30.000 euro extra krijgt uitgekeerd. Dat komt neer op gemiddeld bijna 150 euro per persoon.



DNB is nog in overleg met het ministerie van Financiën hoe ook andere spaarders van de in 2009 failliet gegane DSB Bank tegemoet kunnen worden gekomen.



In november betaalde voormalig DSB-topman Dirk Scheringa 1 miljoen euro aan de boedel van de omgevallen bank. Ook zagen Scheringa en zijn vrouw af van zo'n 10 miljoen euro aan vorderingen die ze bij DSB hadden ingediend.