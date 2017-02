Facebook blijft een formidabele geldmachine

Facebook blijft een gigant als het om online advertentieverkoop gaat. Alleen Alphabet, onder andere zoekmachine Google en YouTube, weet nog meer geld binnen te slepen met advertentieverkoop. Facebook is een ‘fundamentele speler’ geworden in de advertentiemarkt concludeerden analisten.



De cijfers van Facebook vielen goed bij beleggers. In de nahandel, de handel nadat de beurs is gesloten, maakte het aan deel een forse koerssprong. Eerder was er angst dat de gebruikers van social media een beetje ‘advertentiemoe’ zouden worden. Het toenemend aantal advertenties zou tot irritatie en zelfs minder gebruik van social media kunnen leiden was de vrees.