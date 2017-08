Facebooks pronkstuk: compleet park op het dak van je kantoor

Volledig scherm Elke Karskens © AD/Facebook Van buitenaf lijkt het nieuwe hoofdkantoor van Facebook in Menlo Park eigenlijk niet eens zo spectaculair. Mede door de ligging - direct aan een drooggevallen moeras in een uithoek van San Francisco Bay - oogt het zelfs een tikje desolaat. Spoedig wordt duidelijk dat de schoonheid van het door de bekende architect Frank Gehry ontworpen gebouw binnenin schuilt en nog meer bovenop.



Op diverse plaatsen hebben straatartiesten kleurrijke muurschilderingen gemaakt, naar verluidt in opdracht van grote baas Mark Zuckerberg zelf. De uitgestrekte kantoorruimten zijn soms een tikje industrieel, maar altijd smaakvol ingericht en – oké, Amerikanen kennen het begrip niet - gezellig.



Boven diverse bureaus hangen zilverkleurige ballonnen in de vorm van een getal, van één tot soms wel negen ,,We vieren zo iemands Faceversary, de dag dat je in dienst kwam,” vertelt de persdame. ,,Het getal symboliseert het aantal jaren dat je voor Facebook werkt.”

Volledig scherm Het nieuwe kantoor van Facebook in Menlo Park is ontworpen door architect Frank Gehry. Op het dak een park van bijna een halve kilometer lengte. © Gratis

Weelderige begroeiing

Het pronkstuk van het nieuwe hoofdkantoor is op het dak te vinden: daar is een halve kilometer lang park aangeplant, vol meanderende paadjes, weelderige begroeiing en een fors grasveld. De 10.000 Facebook-medewerkers kunnen er tijdens de lunch een luchtje scheppen, maar ook werken en vergaderen. De lantaarnpalen naast de talloze bankjes zijn uitgerust met usb-aansluitingen.



Lopen door deze groene oase is een enigszins surrealistische ervaring. Geen moment waan je je bovenop een groot bouwwerk. ,,Cool hè”, zegt Elke Karskens. ,,Tijdens de lunchpauze komen we hier graag eten.”



Karskens werkt ruim zes jaar bij het sociale medium. Eerst in Londen als marketing manager voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten en sinds een kleine drie jaar op het Facebook-hoofdkantoor. ,,Toen ik begon telde het Londense kantoor vijf medewerkers, bij vertrek waren dat er zeventig.”

Volledig scherm Het park op het nieuwe kantoor van Facebook in Menlo Park © AD/David Bremmer

Alle platforms

Als hoofd regionale marketing stuurt de 32-jarige blondine teams in Europa, Azië en Afrika aan. ,,We richten ons op kleine en grote bedrijven wereldwijd. Het is onze taak ervoor te zorgen dat ondernemers bekend zijn met alle platforms die wij als Facebook bieden.” Daaronder Facebook Messenger, Whatsapp en Instagram. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een Facebook Login, waarmee ontwikkelaars mensen via Facebook kunnen laten inloggen op hun site.



Lang wennen hoefde Karskens niet in Californië. ,,Als marketingmanager kwam ik al minstens viermaal per jaar op het hoofdkantoor in Menlo Park, dus de omgeving voelde al als thuis.”



Al sinds haar studie is Karskens gefascineerd door de mogelijkheden van technologie. Dat gevoel werd aangewakkerd toen ze bij TomTom in Amsterdam werkte. ,,Het was rond 2005, de tijd van hun eerste navigatiekastje de TomTom Go, die had een enorme impact. Ik zag ineens hoezeer markten door nieuwe technologie totaal op hun kop gezet kunnen worden.”

Volledig scherm Entree van Facebooks nieuwe kantoor in Menlo Park © AD/David Bremmer

Meer impact

Haar eerste echte job in de techmarketing kreeg Karskens bij Skype. Daar trok ze uiteindelijk de aandacht van het rap groeiende Facebook. Al snel volgde het aanbod van ‘The Sociale Network’ om naar het hoofdkantoor te verkassen. Ze hoefde niet lang na te denken. ,,Ik wilde met mijn werk meer impact hebben en dit was dé kans.” Ook haar echtgenoot, die ze in Londen leerde kennen, werkte mee. ,,Beiden droomden we ervan in de VS te werken, dus hij vond het geen probleem om mee te gaan en zijn baan op te zeggen.”



De arbeidsvoorwaarden bij Facebook zijn befaamd. Mede om te voorkomen dat medewerkers worden weggelokt door vlakbij gelegen concurrenten als Apple en Google wordt er alles gedaan om het het personeel naar de zin te maken. ,,Naast gratis vervoer en maaltijden is er geweldige gezondheidszorg voor mij én m’n familie”, somt ze op. Nu Karskens in verwachting is van haar tweede kind wachten vier maanden zwangerschapsverlof. En behoorlijk bijzonder: die vier maanden zijn er zelfs voor mannelijke werknemers. ,,Die tijd wordt ook echt gebruikt,” stelt ze. ,,Dat wordt enorm gestimuleerd.”



Vanwege haar zwangerschap rijdt de geboren Amsterdamse momenteel ook af en toe zelf per auto van woonplaats San Francisco naar Menlo Park. Maar normaliter pakt ze één van de gratis shuttles, die op diverse plekken in de stad Facebook-medewerkers oppikken. ,,Eigenlijk vind ik een shuttle prettiger. Ze zijn uitgerust met wifi waardoor je alvast wat mailtjes kunt sturen en de werkdag goed kunt beginnen.”

Volledig scherm De schoonheid van het aan een drooggevallen moeras gelegen pand zit vooral van binnen. © AD/David Bremmer

Beste werkgever

Het pakket arbeidsvoorwaarden en de werkcultuur hebben Facebook al meermaals de titel ’s werelds beste werkgever bezorgd. Tegelijk hangt er rond het sociale netwerk altijd een wat mysterieuze sfeer. Diverse ex-medewerkers klapten door de jaren heen uit de school over de persoonlijkheidscultus die rond ceo en oprichter Mark Zuckerberg zou heersen.



Meest recente voorbeeld is het dit voorjaar in Nederland verschenen boek van ontslagen manager Antonio Garcia Martinez. Hij ziet sektarische trekjes, waarbij hij het vieren van de bovenvermelde Faceversary als voorbeeld noemt. Andere gehoorde kritiekpunten: een vermeend gebrek aan privacy en de lange werkdagen, waarbij medewerkers 24/7 klaar zouden moeten staan.



De verhalen zijn wellicht af te doen als afkomstig van rancuneuze werknemers, Karskens zegt ze in elk geval totaal niet te herkennen. ,,De voorbeelden klinken als ver van mijn bed, alsof het over een ander bedrijf gaat.” Dat geldt eveneens voor recente verhalen over de machocultuur in Silicon Valley. Vooral taxiservice Uber komt daar zeer slecht vanaf, maar er is ook kritiek over het lage aantal vrouwelijke techneuten (minder dan 20 procent) bij grote jongens als Google, Apple en Facebook.



Volledig scherm Kunstenaars hebben op verschillende plekken de muren in het nieuwe pand aangekleed. © AD/David Bremmer

Directie bevragen

Paspoort Elke Karskens Geboortedatum 13 juni 1985, Amsterdam Commerciële economie, Hogeschool van Amsterdam 2005-2009 Commerciële economie, Hogeschool van Amsterdam 2005-2009 Skype, platformmarketingmanager 2009-2011 Skype, platformmarketingmanager 2009-2011 Facebook 2011-2015, marketing- en communicatiemanager Europa, Afrika en Midden-Oosten in Londen Facebook 2011-2015, marketing- en communicatiemanager Europa, Afrika en Midden-Oosten in Londen Facebook, 2015-nu hoofd regionale marketing Facebook, 2015-nu hoofd regionale marketing Getrouwd, één kind. Getrouwd, één kind. Karskens roemt het werk van Sheryl Sandberg, uitvoerend directeur en rechterhand van Mark Zuckerberg. ,,Zij spant zich al jaren in voor diversiteit en een inclusieve bedrijfscultuur.” Net als bij Google heeft het personeel wekelijks de mogelijkheid om de directie te bevragen. ,,Die bijeenkomsten zijn er elke vrijdag en zijn voor iedereen bij te wonen.” Op een grote ‘klaagmuur’ met de woorden ‘Why aren’t we talking about?’ en ’What’s on your mind?” kunnen medewerkers ook zelf punten aangeven.



Wat Karskens betreft blijft ze nog lang bij Facebook werken, maar ze wil ooit wel terug naar Europa met haar gezin. ,,Dit is het mooiste bedrijf waar ik ooit heb gewerkt. Je werkt hier met de slimste mensen in de wereld en collega’s zijn zo genereus. Ze zijn geheel niet territoriaal.” Het leven in Californië is ook een grote pre. ,,Ik heb het ontzettend naar mijn zin en mijn man, die bij Spotify in San Francisco werkt, ook. De zon schijnt altijd en het leven is goed. Alleen voor mijn ouders is het jammer dat ze hun kleinkind zo weinig zien.”

Volledig scherm Artist impression van Facebooks toekomstige Willow Campus in Menlo Park. Het terrein herbergt winkels, woningen, openbaar vervoer en kantoorruimtes. © REUTERS