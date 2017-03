'Fearless girl' blijft nog even bij stier

Het meisje dat met de handen in de heup, de kin omhoog en de haren in de wind in de weg lijkt te staan van de 'charging bull', werd begin maart in het kader van vrouwendag neergezet door het financiële bedrijf State Street Global Advisors. Het beeld werd direct razend populair onder bezoekers van het financial district, maar moest eigenlijk volgende week weer worden verwijderd.