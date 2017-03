Fietswinkel.nl opent dertig winkels

Komende weken opent het bedrijf nieuwe zaken met een testparcours in Breda en Heerhugowaard. Daarna volgen meer filialen, ook in België, Denemarken, Zweden en Noorwegen. Eind april moet in Nederland de teller op dertig winkels staan. ,,Mensen willen graag een proefritje maken voor ze een nieuwe e-bike kopen'', verklaart oprichter Bastiaan Hagenouw van International Bike Group, het bedrijf achter Fietsenwinkel.nl. ,,Ze willen de fiets zien, aanraken en voelen.''

Verdubbeling

International Bike Group zag zijn omzet in 2016 met 65 procent stijgen, tot 40 miljoen euro. Voor dit jaar verwacht Hagenouw een verdubbeling van de omzet. Zijn bedrijf heeft momenteel zo'n tweehonderd vacatures open staan. Vooral monteurs. ,,Fietsen zijn een servicegevoelig product.''



Daarom heeft Fietsenwinkel.nl eveneens een reparatienetwerk opgebouwd bij zo'n 200 fietsenspeciaalzaken. ,,Klanten verwachten dat ze met hun online aangeschafte fiets niet ver van huis voor onderhoud terecht kunnen. Het voordeel voor zelfstandige winkeliers is dat wij voor een hogere bezetting van hun werkplaats zorgen. Het is een win-win situatie.''



Een derde van alle fietsen die Fietsenwinkel.nl afgelopen jaar verkocht, was een e-bike. Hagenouw verwacht dit jaar 100.000 nieuwe rijwielen te verkopen, waarvan de helft elektronisch is.