Financiële bubbels, dit is waarom ze (niet) barsten

crisisHelaas, niet alle bubbels zijn zo feestelijk als die van champagne. In de financiële wereld brengen zeepbellen zelfs rampspoed, met meest recent de gebarsten huizenbubbel van 2008. En nu kan de autoleningenbubbel een crisis veroorzaken . Hoog tijd om voorbije voorspellingen eens op een rij te zetten, en te onderzoeken wat zo'n luchtbel precies is.

De definitie van een financiële zeepbel? Financial Times-redacteur John Authers zegt simpelweg 'Ik herken het als ik het zie'. Voor VU-hoogleraar risicomanagement Theo Kocken geldt hetzelfde. Hij is duidelijk: ,,Het is overal in de financiële markten." Maar waar hebben we het precies over? ,,Vaak heeft het te maken met heel veel schuld."

Veel schulden, dat klinkt niet goed. Maar dat is niet alles. ,,Het is vaak een combinatie van een sterke prijsstijging van producten, waarbij mensen veel geld gaan lenen om toch te kunnen blijven kopen. Omdat iedereen koopt. Dat is niet houdbaar, want die producten - bijvoorbeeld huizen of aandelen - zijn vaak veel minder waard", legt Kocken uit.

Quote Het is vaak een combinatie van een sterke prijsstijging van producten en veel leningen om ze te kunnen kopen Theo Kocken, hoogleraar risicomanagement VU ,,Zo kan het niet verder gaan. Als veel mensen hun schuld niet meer kunnen aflossen en failliet gaan, komt de bank in de problemen. En dan moet uiteindelijk de overheid ingrijpen en loopt de bubbel leeg en blijft pijn over."

Kortom, een luchtbel ontstaat als prijzen te hoog worden, en dan vooral in combinatie met schulden. ,,Op dit moment is in Nederland de duidelijkste luchtbel in Amsterdam bij de huizenprijzen te zien. Iedereen weet het, maar zolang iedereen doorgaat met kopen en afbetalen, blijft de bubbel groeien."

Eerder gebarsten zeepbellen

Aandelenbubbel van 1929

De beurskrach die iedereen kent begon in Amerika op Wall Street, waar aandelen ineens waanzinnig in waarde kelderden. Het optimisme van beurshandelaren was door de voorspoedige jaren 20 nooit afgenomen, waardoor aandelenprijzen onredelijk hoog werden opgejaagd. Omdat fabrieken te veel producten produceerden die niet meer gekocht werden, moest de productie omlaag worden geschroefd. Dat gebeurde massaal. Gevolg: ontslagen, minder inkomen, daardoor nog minder verkopen, faillissementen en de crash.



De techbubbel van 2000

,,Dit was een minder erge bubbel", stelt Kocken. ,,Hij was namelijk niet door schuld gedreven, maar door een overenthousiast geloof in het financieel groeivermogen van hightech ontwikkelingen. Dat laatste werd afgestraft, maar het leidde niet tot een heel diepe crisis."



Ook nu is het geloof in techbedrijven weer groot. Toch denkt Kocken dat dat deze keer waarschijnlijk mogelijk meer terecht is dan in begin 2000. ,,Maar het blijft altijd een gok."

De huizenbubbel van 2008

,,Hier was er wél een teveel aan schulden, en dat is veel gevaarlijker", argumenteert Kocken. Banken bleven in de VS hypotheken uitgeven, huizenprijzen stegen ongefundeerd door, en op een zeker moment stokte het afbetalen van de leningen. Hier begon de problematiek die we nog altijd voelen, volgens de hoogleraar.

,,Vanaf dat moment werden de rentes door centrale banken laag gehouden, en dat was nodig." Maar dat had op een gegeven moment moeten stoppen, stelt Kocken. ,,In plaats daarvan is het nog steeds aan de gang."

Onverdoofd

Quote We moeten een keer door de pijn heen en stoppen met die morfine in de vorm van lage rentes Theo Kocken, VU-hoogleraar Wat kunnen we doen om van die luchtbellen, die 'overal' zijn, af te komen? Dat gaat even pijn doen, denkt Kocken. ,,We moeten van de schulden af. Op dit moment is er door de kunstmatig lage rentes en enorme opkoopprogramma’s van centrale banken een lichte groei van de economie te zien. Maar echte groei is het niet en de schulden van huishoudens nemen weer verontrustend snel toe in westerse landen. We moeten een keer door de pijn heen en stoppen met die morfine."