Fiscus onderzoekt Ierse belastingconstructie NS

Die Ierse dochter heeft op papier de treinstellen gekocht die NS dagelijks inzet. Die worden vervolgens verhuurd aan de Nederlandse Spoorwegen. Omdat het Ierse dochterbedrijf een rekening stuurt aan het Nederlandse moederbedrijf, kon de winst van NS worden gedrukt. Het materieelbedrijf, dat sinds 1998 in Ierland is gevestigd, betaalt daar namelijk, veel minder winstbelasting.

In 2012 betaalde de NS door de Ierse belastingroute naar schatting 21 miljoen euro minder vennootschapsbelasting in Nederland. Een jaar eerder bleek al dat de NS sinds 1998 via Ierland minstens 250 miljoen euro aan Nederlandse belastingen heeft ontweken.

De belastingconstructie is minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) al langer een doorn in het oog. In 2015 schreef hij in een brief aan de Tweede Kamer dat 'een staatsdeelneming zich bewust dient te zijn van haar maatschappelijke positie' en dat de NS dan ook 'belasting moet betalen in het land waarin de activiteiten plaatsvinden'.