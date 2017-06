FNV: Bedrijven ontwijken de belasting voor miljarden

Nederland staat de laatste jaren vooral bekend als fiscale draaischijf voor buitenlandse bedrijven die hun winsten en vermogens van het ene naar het andere buitenland willen verplaatsen. In top 10-lijstjes van belastingparadijzen is ons land een vertrouwd gezicht. Hoe onze eigen bedrijven belasting ontwijken, is veel minder bekend, maar volgens vakbond FNV gebeurt het volop.



Uit onderzoek van SOMO, in opdracht van FNV, blijkt dat in elk geval BCD Group (eigenaar van Cheaptickets), G-Star en Ahold constructies hebben opgetuigd die op zijn minst de schijn van belastingontwijking wekken. Deze bedrijven werden onder de loep genomen omdat uit eerder onderzoek bleek dat ze minder belasting betaalden dan je op basis van hun winstcijfers mag vermoeden.

Kijken in eigen keuken

Reisorganisatie BCD maakt volgens de onderzoekers gebruik van een route via Curaçao, waar BCD Holdings NV gevestigd is. Op die manier zou de Nederlandse schatkist alleen tussen 2011 en 2014 al meer dan 15 miljoen euro zijn misgelopen. BCD is het bedrijf achter bekende merken als Cheaptickets en Vliegwinkel.nl. Het werd in de jaren ’70 opgericht door de puissant rijke John Fentener van Vlissingen. Het hoofdkantoor van BCD staat in Zeist. Inmiddels is het bedrijf actief in ruim 100 landen, en boekt het een omzet van liefst 23,6 miljard euro.



Saillant detail: het reisbedrijf verzorgt de zakenreizen voor het Europees Parlement, waar belastingontwijking de afgelopen jaren bovenaan de agenda staat. Dinsdag nog ging Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, in het parlement op de grill vanwege zijn vermeende dubbelhartigheid in de strijd tegen belastingontwijking. Het SOMO-onderzoek suggereert dat een kijkje in de eigen keuken wellicht ook geen kwaad kan.

Een lege huls