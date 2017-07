Frankrijk verwacht kleinste druivenoogst in 36 jaar

On­der­ne­mings­raad VW eist uitleg over grootschalig Duits autokartel

14:30 De ondernemingsraad van Volkswagen wil zo snel mogelijk in de komende week opheldering van de raad van toezicht van de autobouwer over de berichten over een grootschalig Duits autokartel. Ook moeten leidinggevenden een toelichting geven aan medewerkers.