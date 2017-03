G20 oneens over vrijhandel en klimaat

Dit weekend komen de ministers van Financiën en centralebankiers uit de G20, bestaande uit 19 landen en de Europese Unie samen, in het Duitse Baden-Baden bijeen. In de gebruikelijke slotverklaring van het topoverleg worden waarschijnlijk een aantal belangrijke thema's weggelaten, omdat daarover geen overeenstemming meer bestaat.



Bij de vorige bijeenkomst was er nog een zinnetje over vrijhandel opgenomen: ,,Wij zullen ons verzetten tegen alle vormen van protectionisme.'' Maar in de kladversie van de verklaring voor de huidige top wordt daarover met geen woord meer gerept. De regering van Trump is juist heel erg protectionistisch bezig en wil de belasting op importen in de VS flink verhogen.