Gadgets op Mobile World: creditcard-telefoon, digitale stempel

Stopsubsidie melkveehouders versoepeld

15:59 Alle 495 melkveehouders die per direct met hun bedrijf willen stoppen, krijgen daarvoor 1.200 euro subsidie per koe. Wegens de massale belangstelling voor die stopperspremie was het onzeker of de boeren er gebruik van konden maken. De subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken bleek binnen één dag al zwaar overtekend.