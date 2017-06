'Google krijgt recordboete van ruim 1 miljard euro uit Brussel'

De Europese concurrentiewaakhond is bezig met drie verschillende mededingingszaken tegen Google. Het bedrijf zou de dominante marktpositie van zijn populaire zoekmachine misbruiken om andere producten en diensten, zoals de prijsvergelijker Google Shopping, een voorsprong te geven op de concurrentie.

Na zeven jaar onderzoek zou Brussel binnen enkele weken klaar zijn voor het eerste oordeel. Mogelijk volgen later dit jaar ook uitspraken in de twee andere zaken. Die draaien om het advertentiebeleid van het internetbedrijf en om de manier waarop het Android, zijn besturingssysteem voor smartphones en tablets, in de markt heeft gezet. Zowel de Europese Commissie als Google willen nog niet op het nieuws reageren.