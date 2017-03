Groene lente

Rutte heeft ons met zijn 'doe normaal' campagne een rariteitenkabinet bespaard zoals dat in Amerika en in Engeland gaande is. 'Doe normaal' appelleert aan onze nuchterheid: we willen geen NederTrump en geen Nexit. Maar wat willen we dan wel?



Een ding is duidelijk: ook wij willen het anders dan het nu is. Ook niet-PVV-stemmers willen dat de boel wordt opgeschud, want we zitten vast. Op de arbeidsmarkt zitten we vast in een spagaat tussen te vast en te flex. De woningmarkt zit vast door overregulering en ons belastingstelsel zit ook muurvast wat elke vorm van écht ondernemerschap remt en arbeidsdeelname ontmoedigt.



Dat we allemaal verandering willen, wil niet zeggen dat die verandering dezelfde kant op moet gaan. Het wil ook niet zeggen dat een deel naar links wil en een deel naar rechts. Het is eerder zo dat een deel van de kiezers terug wil naar zoals het vroeger was. Het andere deel wil de toekomst tegemoet.