Groot deel Nederland getroffen door pinstoring

Strijd tussen Gucci en Forever 21 barst nu echt los

12:59 Modegrootheid Gucci sleept de Amerikaanse keten Forever 21 voor de rechter in wat een van de grootste rechtszaken in de modewereld aan het worden is. Het Italiaanse modehuis eist dat Forever 21 stopt met de verkoop van kledingitems met een blauw-rood-blauwe of groen-rood-groene streep op, die prominent te zien zijn op kledingstukken van Gucci.