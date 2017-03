Geluk op je werk, dat is in Amerika de baan van de Chief Happiness Officer. Deze nieuwe chefsoort waakt over niets minder dan jouw geluk. Het past in de trend dat de werkvloer een stukje zingeving moet bieden.

De trend is jong. Hier waren de afgelopen jaren acht bedrijven op zoek naar zo'n gelukschef. Duitsland telde vorig jaar 33 vacatures. De Fransen zochten er 69 en hadden nog eens 124 andere vacatures die draaiden om bonheur. Er is verwarring over wat deze bureauboeddha's aan bagage moeten meebrengen. Hier zien we het als personeelswerk.

Er is veel onderzoek dat het nut van baantevredenheid redelijk aantoont. Werknemers zitten goed in hun vel en zijn fit dankzij zaken als een coachende chef, vrijheid, flexibiliteit en nooit blijvend hoge werkdruk. Gezonde werklust vertaalt zich meetbaar in een hogere productie. Meetbaar want baantevredenheid en functie- eisen horen bij elkaar. Geluk is een onmeetbare functie-eis. Zo kun je ongelukkig zijn en goed functioneren op je werk. Of slecht functioneren terwijl je het elke dag uitschreeuwt van geluk.

Bovendien is de Chief Happiness Officer niet de cliniclown van de werkvloer. Hij komt je niet aan het lachen maken als je tegen een burn-out aan zit en hij deelt geen happy meals uit in de kantine. Nee, hier begint de werkgever zich jouw hersenpan in te ellebogen. Denk aan de Amerikaanse instelling waar je verplicht oogcontact moet maken én moet glimlachen. Neem het bedrijf waar als klant vermomde controleurs je gelukkige uitstraling beoordelen. Volgt daarna een functioneringsgesprek? 'Onze controleur miste de twinkeling in je ogen.' Je zou er ongelukkig van worden.

Amerikaanse bedrijven huren zelfs al een consultant in die zich geluksbezorger noemt. Hij schrijft personeel elke dag twee minuten 'gelukshygiëne' voor. Even een momentje voor jezelf om rustig in en uit te ademen of om een echt positieve e-mail te schrijven. Want geluk is, zo begrijpen we van de consultant, de brandstof voor hogere verkoopcijfers. Ook bij ons staat het geluk van de klant met dikke letters in het takenpakket van de happiness manager.

Vandaar die gelukzalige glimlach van de directeur.