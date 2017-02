Haven Rotterdam onder druk

Blokker sloot 50 winkels in twee jaar tijd

8:25 Winkelketen Blokker heeft de afgelopen twee jaar meer dan 50 filialen gesloten. Van de 599 winkels in 2014 zijn er nog 546 over. Dat concludeert onderzoeksbureau Locatus, dat in opdracht van de NOS onderzoek deed. Tijdens twee reorganisatieronden zijn 800 banen verdwenen.