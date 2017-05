Heineken lanceert 0.0 bier nu in 14 Europese landen

Quote Wij willen van Heineken 0.0 het leidende alcoholvrije bier in de wereld maken Gianluca di Tondo, marketingbaas Heineken Het nieuwe Heineken 0.0 komt komende weken in liefst veertien landen beschikbaar, meldde de brouwer op de Europese lancering in Barcelona, waarbij het AD aanwezig was. Daaronder grote markten als Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Rusland.



Volgens de brouwer zijn de marktomstandigheden voor alcoholvrij bier uitstekend. ,,In Spanje is tien procent van de biermarkt al alcoholvrij," vertelt Gianluca di Tondo, Heinekens wereldwijde marketingbaas, in een exclusief interview aan het AD. ,,Wij verwachten dat die trend in de toekomst wereldwijd gaat gelden."



Di Tondo stelt dat steeds meer mensen bier willen met weinig calorieën, van natuurlijke ingrediënten gemaakt en géén alcohol. ,,De in het Westen gestarte trend van gezondheid en welzijn verspreidt zich over de wereld."

De brouwer gebruikt komende Grand Prix van Monaco om de lancering luister bij te zetten. Tijdens de race - Heineken sponsort de Formule 1 sinds vorig jaar prominent - is het circuit niet in het karakteristieke groen, maar in het blauw van Heineken 0.0 gedrapeerd. Bij afgelopen Grand Prix in Barcelona was dat ook al het geval.

Tegenover de Europese pers doet de brouwer beduidend assertiever dan in Nederland, waar het mislukken van Buckler voor veel mensen nog vers in het geheugen ligt. Waar afgelopen maart in Amsterdam bescheiden werd gesproken over de zoektocht naar een smakelijk alchoholvrij bier, klinkt in Barcelona een andere toon. Di Tondo: ,,Wij gaan van Heineken 0.0 het leidende alcoholvrije bier in de wereld maken.

Meesterbrouwer Willem van Waesberghe, ook aanwezig in Barcelona, nodigt de media uit om het vooral zelf te proberen. ,,De echte ster vandaag is het bier."

Na Europa moet de rest van de wereld worden veroverd. Nu de brouwer in sommige landen ook Heineken Light verkoopt - dat bier werd in 2005 in de VS gelanceerd - wordt per markt gekeken wat de beste keuze is.

In Nederland, waar 4 procent van de biermarkt alcoholvrij is, verloopt de introductie voorspoedig, claimt Heineken. Na ruim twee maanden is het 0.0 bier al in 4.000 restaurants en cafés verkrijgbaar. Ook ligt het prominent in de schappen van supermarkten.

De brouwer heeft lange tijd weinig geïnnoveerd met het Heineken-label. ,,We kwamen in 2005 wel met Heineken Light in de VS, maar dat was het. De markt vroeg er niet om”, aldus Di Tondo.

Sinds kort waait er echter een andere wind. Twee jaar terug kwam het bedrijf al met H41, een lager met een gist uit Patagonië.

