Heineken lanceert eindelijk eigen alcoholvrij bier

Innovatie

Volgens Moers is het essentieel dat Heineken met een excellent alcoholvrij bier komt. Imagoschade ligt op de loer voor de brouwer. ,,Als één van de bekendste en grootste biermerken zijn ze het aan hun stand verplicht." Maar dat is ze wel toevertrouwd, denkt Moers. ,,Heineken zal niet over één nacht ijs zijn gegaan."



Retaildeskundige Moers is blij dat Heineken na decennia eindelijk met het eigen merk durft te innoveren. Vorig jaar introduceerde de brouwer al H41, een speciaal hoppig biertje met gist uit Patagonië. Dat is echter alleen in de horeca verkrijgbaar en ook niet in veel landen.



Nu durft Heineken ook pils zonder alcohol aan. ,,In deze tijd is stilstand niet langer achteruitgang, het is dodelijk. Als wereldwijde brouwer moet je blijven vernieuwen."



Imago

Moers vindt het alcoholvrij bier ook om imagotechnische redenen passen bij Heineken. ,,Ze zeggen heel duidelijk dat je onder de 18 niet moet drinken en ook niet in het verkeer. Dan is het eigenlijk niet meer dan logisch Heineken daar consequenties aan verbindt en zelf ook alcoholvrij bier aanbiedt."



In ieder geval is het slim dat Heineken het nieuwe biertje de toevoeging '0.0' geeft. ,,In het verleden mocht je bier tot een half procent als alcoholvrij bier aanbieden," legt De Lange uit. ,,Nu kan dat niet meer. Verder is 0.0 ook goed met het oog op Islamitische landen. Zo is volledig duidelijk dat er echt geen alcohol in zit."



De bierkenner beklemtoont dat ze niet zuur wil overkomen. ,,Ik vind het goed dat Heineken dit doet en ben geen tegenstander van alcoholvrij bier. Ik heb het zelf ook thuis staan. We moeten alleen stoppen met vergelijken. Ik drink het zelf als frisdrank."