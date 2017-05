Heineken verkoopt groothandel met omzet van 150 miljoen aan Sligro

Volledig scherm © Sligro Food Group De twee bedrijven hebben nog geen overeenkomst getekend, maar laten in een persbericht weten dat wel van plan te zijn. De handtekeningen worden waarschijnlijk in het najaar gezet.



Als de deal doorgaat, wordt de verwerking, opslag en levering van bier- en ciderbestellingen voortaan gedaan door Sligro. Eten en drank aan horeca kunnen daarmee in één keer geleverd worden. De samenwerking is voor op zijn minst vijftien jaar, met de intentie om langer door te gaan.



Van de 370 medewerkers van de groothandel van Heineken kunnen in elk geval de vaste medewerkers over naar Sligro. Of er ook werk blijft voor uitzendkrachten is nog niet helemaal zeker. De twee bedrijven hopen dat zo veel mogelijk banen behouden blijven, schrijven ze in een persbericht van Sligro.

De omzet van Sligro neemt door de overname toe met 150 miljoen euro. Het leveren van bier in tanks voor festivals of evenementen is niet bij de deal betrokken en blijft in handen van Heineken zelf.

Distributienetwerk

Heineken heeft in ons land dertien distributiecentra. Sligro beschikt over acht bezorgservicevestigingen en drie zelfbedieningsfilialen. Na afronding van de deal, die overigens dit najaar wordt voorzien, neemt Sligro de gehele logistieke operatie voor zijn rekening. Het bedrijf investeert de komende jaren 80 tot 100 miljoen euro in verbetering van het distributienetwerk.