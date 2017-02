'Helemaal kerst met Jumbo' wint Gouden Loeki

Facebook blijft een formidabele geldmachine

2 februari Facebook blijft een formidabele geldmachine. Vorig jaar maakte het bedrijf een winst van 10,2 miljard dollar (9,3 miljard euro) op een omzet van 29 miljard dollar (26 miljard euro). De groei was te danken aan de online advertentieverkoop. Vooral rond de Kerstperiode stonden de adverteerders in de rij om hun waren via Facebook en Instagram aan te prijzen.