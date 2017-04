HEMA boekt recordomzet en weet verlies te beperken

HEMA is tevreden over de prestaties van 2016. Het winkelbedrijf wist afgelopen jaar enerzijds het verlies verder te beperken. Aan de andere kant steeg de omzet naar recordhoogte. Ook de verkopen in de eerste twee maanden van 2017 waren bemoedigend.

Over het hele jaar was er onder de streep sprake van een tekort van 26,2 miljoen euro. Dat was fors minder dan het verlies van 72,5 miljoen euro een jaar eerder. HEMA sloot heeft het vierde kwartaal van 2016 af met een 'marginaal' verlies van 300.000 euro.



Het bedrijf leed vorig jaar verlies omdat het oude voorraden opruimde en verkocht daardoor relatief veel artikelen met fikse korting. Ook de verbouwing van ruim vijfhonderd Nederlandse winkels en de tegenvallende verkoop van winterkleding door het warme najaarsweer hadden een negatieve invloed op de resultaten.

De omzet van HEMA kwam over heel 2016 uit op bijna 1,2 miljard euro. Dat betekende een stijging van 4,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. In alle landen waar HEMA actief is, viel de omzet van de winkelketen hoger uit.

Persoonlijke verzorging

Vooral op het gebied van huishoudelijke producten en persoonlijke verzorging deed HEMA goede zaken. Hier steeg de omzet afgelopen jaar met ongeveer 9 procent. Daarnaast timmerde HEMA stevig aan de weg op het gebied van kleding, waar de omzet met 7,5 procent steeg.