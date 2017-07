Hema overweegt stappen tegen Alibaba’s nieuwe supermarkt Hema

De Nederlandse warenhuisketen heeft een merkenbureau ingeschakeld dat onderzoekt of het wat tegen de nieuwe naamgenoot in China kan doen. Dat bevestigt woordvoerster Nathalie Kruger aan deze krant. ,,Het internationale merkenrecht is ingewikkeld. De supermarkten die Alibaba onder de naam Hema in China heeft, zijn een ander soort winkels dan onze warenhuizen.''



De voormalige Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam heeft meer dan 700 winkels in zeven Europese landen. In China is het bedrijf niet actief. Via Alibaba’s internationale verkoopplatform Tmall Global, waar onder meer Albert Heijn, Unilever en Bolletje Nederlandse producten verkopen, zijn nog geen Hema-tompoucen en rookworsten te koop.