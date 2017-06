'Het boeit de reiziger niet wie schuldig is: ik ben het gezicht'

InterviewSchipholbaas Jos Nijhuis kreeg het fors te verduren na de chaos op zijn luchthaven in de meivakantie. De KLM, medeschuldig aan de wanorde, vond in hem een kop van Jut. ,,Of dat correct is? Die discussie wil ik niet aan."

Drie dagen is hij ingeroosterd, komende zomer. Als zogenaamde airport assistant gaat Schiphol-directeur Jos Nijhuis – net als ander kantoorpersoneel van de luchthaven – reizigers helpen om de juiste route te vinden in de drukte. Want druk gaat het worden, dat is zeker. ,,Op bepaalde dagen gaan we over de 225.000 passagiers heen.”

Om een idee te geven: de grens van 200.000 passagiers per dag werd pas vorig jaar voor het eerst gepasseerd. Het tekent de enorme groei die Schiphol de afgelopen jaren doormaakte. Ook in 2017 gaat de luchthaven weer als de brandweer. ,,In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn we met 8 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar”, zegt Nijhuis. ,,En vorig jaar waren er al 8 procent meer passagiers dan in 2015.”

Het verwerken van die groei ging met horten en stoten. In de meivakantie liep de boel een paar keer in het honderd, vooral op zaterdag 22 april. Lange, lange rijen, gefrustreerde passagiers, slechte reclame ook. ,,Daar baalde ik natuurlijk ontzettend van. Als reizigers onzeker worden en twijfelen of ze hun vlucht gaan halen, dat gaat je niet in de koude kleren zitten als luchthavenbaas.”

Werden jullie verrast door die drukte? Er zijn toch prognoses?

,,We wisten dat er meer reizigers zouden komen, maar de piek hebben we verkeerd ingeschat. Daarom hadden we op een bepaald moment te weinig mensen bij de security.”

KLM maakte in de media veel stampij. U zou wanbeleid hebben gevoerd, ongeloofwaardig zijn en de boel niet onder controle hebben. Hoe vond u dat?

,,Niet leuk, maar ik begrijp het wel. KLM heeft een grote stroom passagiers die hun vlucht moeten halen, zij ervaren de gevolgen als het misgaat.”

Bronnen op de luchthaven stellen dat juist het KLM-personeel een half uur te laat bij de incheckbalies was. Reizigers waren opgeroepen om eerder te komen, maar stonden voor een dichte balie.

,,Dat was op het begin van die dag inderdaad een probleem. Dat speelt soms op, ook bij andere airlines. Het is een raderwerk. Als het ene radertje vastloopt, zorgt dat bij een volgende voor problemen.”

Dan is het toch juist niet correct als KLM, cruciaal onderdeel van dat raderwerk en medeverantwoordelijk voor de problemen op die 22ste april, publiekelijk met modder gooit?

,,Ik wil die discussie niet beginnen. Voor de reiziger maakt het niet uit wie verantwoordelijk is. Als een passagier een uur in de rij staat, dan komt dat door Schiphol. Ik ben daar uiteindelijk verantwoordelijk voor, ik ben het gezicht van Schiphol. En daar komt bij dat er aan onze kant ook gewoon dingen niet goed waren in het securityproces. Toen de onverwachte piek kwam, waren er niet genoeg medewerkers ter plaatse. Daar hebben we van geleerd. In juli en augustus zetten we 350 tot 400 extra mensen in. Ook dan zullen er nog rijen zijn, maar we denken wel dat de situatie beheersbaar is.”

Biertje

KLM gaat in een reactie niet rechtstreeks in op de vraag of haar personeel inderdaad te laat was. ,,Het is maar goed dat we onze klanten hebben opgeroepen ruimschoots op tijd naar Schiphol te komen”, stelt een woordvoerder. ,,Daardoor hebben heel veel mensen hun vlucht gehaald, wat anders niet gelukt zou zijn.”

Hoe het ook zij: de vrede is inmiddels getekend. Nijhuis en KLM-topman Pieter Elbers gingen op bezoek bij staatssecretaris Sharon Dijksma, twee keer zelfs, donderdag voor het laatst. Dijksma spreekt van ‘een constructief overleg, waarbij alle partijen hebben aangegeven dat ze hard werken aan hun deel van de oplossing’.

,,Het was een goed gesprek, we hebben daarna met zijn allen een biertje gedronken”, zegt Nijhuis. ,,Er zijn dingen benoemd, we hoeven niet voorzichtig te zijn met elkaar.”

En dus kan de blik weer naar voren. Of nou ja: de Schiphol-directeur, sinds 2008 in functie, heeft nog wel een belangrijk punt van zorg, namelijk de marechaussee – ook een belangrijk onderdeel in het raderwerk van incheck tot vlucht. ,,De politiek heeft 200 extra mensen toegezegd, maar er moeten meer mensen bij. De marechaussee doet zijn stinkende best, daar kan ik niet op mopperen. We hebben in overleg besloten dat de prioriteit nu ligt bij passagiers die vertrekken of een transfer moeten doen, je wilt niet dat mensen hun vlucht missen vanwege paspoortcontrole. Maar dat gaat ten koste van het aankomstproces. Daar schaam ik me af en toe dood voor. Als je tien tot twaalf uur gevlogen hebt, wil je niet nog een uur in de rij staan. En dat is nu geen uitzondering. Dan moet je daarna ook je koffer nog eens vinden, de bagage stapelt zich ook op. Dat is het visitekaartje van Nederland. Ik zeg tegen het kabinet: regel dat!”

Aan de horizon doemt een nieuw dossier op dat minstens zoveel tongen zal in beweging zal brengen. De huidige afspraken over de groei van Schiphol gelden tot en met 2020, daarna mogen er dus meer vliegbewegingen komen dan het huidige plafond van 500.000. Tenminste, dat is wel waar Nijhuis op aast. ,,Ik hoop dat verdere groei mogelijk is. Goede verbindingen zijn belangrijk voor een klein land als Nederland. Er is een noodzaak om door te groeien. Niet ongebreideld, maar beheerst.”

Kunt u concreter zijn?

,,Ik hoop dat we aan de omgevingstafel kunnen concluderen dat een groei van 1,5 à 2 procent per jaar mogelijk is, of misschien 2,5 procent. Dat zou kunnen leiden tot een plafond van 600.000 bewegingen in 2030 of 2035. Maar dat moet dan wel in harmonie met de omgeving.”

Hoe doe je zoiets in harmonie?